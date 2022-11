Ascolti Tv analisi 27 novembre | Germania-Spagna record | poi “Il Circolo” piace a una nicchia Bene Fazio con Bono Vox e Le Iene sulle droghe

(Di lunedì 28 novembre 2022)al top: Su Rai17,634 milioni e 34,7%. Tg1 delle 13.00 a 4,564 milioni e 29,84%. Tg5 delle 20.00 a 4,185 milioni e 19,63%. Su Rai1 Croazia-Canada a 3,925 milioni e 26,58%. Nella giornata del lutto e delle discussioni per quanto accaduto a Ischia, domenica 27il mondiale di calcio ha celebrato la prima settimana di durata con il super classicosu Rai1, con in appendice Ildei Mondiali. Contro la partita in onda fino alle 22.00 circa, Canale 5 ha schierato la prima tv del drammatico Dopo il Matrimonio, Rai2 è tornata a puntare sui telefilm, mentre Fabioa Che tempo che fa sulla terza rete ha ospitato, nonché Roberta Metsola, Roberto Mancini e Roberto Burioni. Uno ...

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 27 novembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Amici, Verissimo, Caduta Libera e le partite dei Mondiali Qatar 2022, Belgio - Marocco e Croazia - Canada. Auditel, gli...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di sabato 26 novembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, Beautiful, Terra Amara, Caduta Libera, Linea Verde Life e le partite dei Mondiali di Qatar 2022 Polonia - Arabia ...Grande Fratello Vip, continua la conoscenza tra Edo Tavassi e Micol Incorvaia: "Fuori di qui, ti voglio nella mia vita" . Il Video Mediaset ...La partita dei Mondiali su Rai1 tra iberici e tedeschi batte per ascolti e share sia Brasile-Serbia che Argentina-Messico.