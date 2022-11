Cronache Cittadine

Lavinio. 55enne nordafricano sorpreso a tagliare le inferriate di un'abitazione con un frullino elettrico. Arrestato dai Carabinieri CRONACA – I Carabinieri di Anzio-Lavinio, intervenuti a seguito di segnalazione giunta al 112, hanno colto in flagranza un uomo di 55 anni mentre tentava di accedere all'interno di un appartamento. I Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno arrestato un uomo gravemente indiziato di tentato furto aggravato in appartamento.