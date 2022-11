Iran | il Consiglio sui diritti umani dell' Onu avvia un' indagine sulla repressione delle proteste

(Di sabato 26 novembre 2022) Il massimo organoe Nazioni Unite per iha votato giovedì per l'avvio di un'indipendentesanguinosa ...

Il massimo organo delle Nazioni Unite per i diritti umani ha votato giovedì per l'avvio di un'indagine indipendente sulla sanguinosa ...... legate a quanto dichiarato dal presidente delcomunale di Teheran, Mehdi Chamran: "Non ..., il drammatico arresto di Voria Ghafouri e l'attesa per la partita contro gli Stati Uniti. A ...Le Nazioni Unite provano a battere un colpo a oltre due mesi dall’inizio delle proteste popolari contro la gerontocrazia sciita iraniana che uccide e arresta anche i bambini pur di rimanere al potere ...Grazie al 2-0 sul Galles l'Iran si giocherà contro gli Stati Uniti lo storico traguardo della qualificazione agli ottavi. Il clima è però pesante dopo la decisione dei giocatori di tornare a cantare l ...