Nona giornata Basket Eurolega 2022 23 | Bologna cede all’overtime ad Atene

il Resto del Carlino

Si è rivelato molto più difficile del previsto l'anticipo della(disposto per l'impegno di Supercoppa del prossimo weekend) per la Prosecco Doc Imoco Volley, che ha dovuto faticare non ...Siena e Taranto occupano rispettivamente la dodicesima e l'undicesima posizione della graduatoria, quindi al momento si tratta di uno scontro salvezza anche se siamo ancora alladel ... Una nona giornata da dimenticare, sorprese amare per le squadre in vetta alla classifica La diretta live di Panathinaikos-Virtus Bologna, sfida valida come nona giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Le due vittorie consecutive hanno permesso alla formazione virtussina di risalire la ...Nella nona giornata di Eurolega di basket, la Virtus Bologna deve arrendersi al Panathinaikos in trasferta. I tempi regolamentari si concludono in parità 76-76, poi le Vu nere perdono 88-85 all'overti ...