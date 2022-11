Quentin Tarantino preannuncia la regia di una serie TV nel 2023

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Avete capito bene:in un’intervista rilasciata durante la promozione del libro Cinema Speculation ha affermato di avere in progetto la direzione di unaTV nelIn attesa del suo decimo (e ultimo) film, il regista di Knoxville ha annunciato di aver finito di scrivere la sceneggiatura di una minida otto episodi che avrebbe intenzione anche di dirigere. Una notizia che ha spiazzato tutti, soprattutto perché soltanto i produttori e l’agente del regista erano a conoscenza di questo nuovo lavoro. Vuoterò il sacco in questo momento. Non dirò nulla di cosa si tratta o altro. Ma ho scritto uno show tv. Ho scritto otto episodi di una mini. Ho bisogno di darle una lucidata ma potrebbe essere ciò inizierò a creare l’anno prossimo. Queste sono state le ...

Simu Liu controbatte alle critiche dei grandi cineasti comeriguardo la Marvel ed i ..., per esempio, lo ha lodato: " Di solito non parlo troppo dei nuovi film perché mi sembra quasi di forzato nel doverne parlare bene, ma in questo caso specifico ho amato quel fo**...Ospite del talk show HBO Max Who's Talking to Chris Wallace, Quentin Tarantino ha risposto alle persone che vedono troppa violenza nei suoi film ...Quentin Tarantino potrebbe dirigere nel 2023 una serie TV che ha già scritto, come ha annunciato in una intervistaintervista promozionale.