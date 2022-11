Il Sole 24 ORE

L'incontro aè stato anche l'occasione per raccontare l'impegno di Chiesi a favore della ricerca in Italia e in Emilia - Romagna. "È un investimento che sta al passo con la tradizione di questa ...Qui a'lavoriamo per cercare di sviluppare delle terapie innovative in ambito biotecnologico - ha spiegato Francesca Usberti, responsabile del Pharmaceutical development in ricerca e sviluppo ... A Parma nascerà il centro per i farmaci biologici del futuro - Il Sole 24 ORE