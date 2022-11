LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | scatta la seconda manche | subito Anita Gulli

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.15 scatterà ladellofemminile di, valido per la Coppa del Mondo di sci. LA CRONACA DELLA PRIMA11.45 Appuntamento 13.15 per la. Vi aspettiamo. Un saluto sportivo. 11.44 Una sola azzurra qualificata, proprio come ieri: 28maa 1.71. Sfortunata Lara Della Mea, 31ma e prima delle escluse a 1.87: la qualificazione era a 10 centesimi. 47ma Marta Rossetti a 3.63, fuori Vera Tschurtschenthaler. Fuori anche l’italo-albanese Lara Colturi. 11.43 Si è conclusa la prima. Mikaela Shiffrin davanti a tutte con 0.07 su ...