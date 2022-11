Il passaggio di Piero Hincapié

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 novembre 2022) Mors tua, vita mea. Il sospiro di sollievo cheha esalato, non appena nel ritiro della nazionale ecuadoreña si è sparsa la notizia che Sadio Mané -vice Pallone d’Oro e stella del Senegal - non avrebbe disputato i campionati mondiali in Qatar, lo hanno avvertito perfino i sismografi di Esmeraldas, la spiaggia sull’oceano Pacifico dove il ventenne difensore è nato all’inizio del nuovo secolo. Non è mai bello compiacersi di un infortunio altrui, in specie se si tratta di un totem amato da tutto il movimento calcistico internazionale, ma egoisticamente senza l’attaccante del Liverpool nei paraggi - sarebbe stato lo stopper del Bayer Leverkusen a dover marcare il miglior giocatore africano - le possibilità che l’Ecuador superi il primo turno sono salite a dismisura. Il gruppo A infatti vede la nazionale andina fronteggiare i “leoni della ...