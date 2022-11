Il plauso di Coldiretti | “Bene i 17 | 4 milioni a sostegno della filiera dei suini e del latte di montagna”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 novembre 2022) In un momento in cui le imprese del settore primario continuano a fare i conti con il boom dei costi delle materie prime e dell’energia e con le speculazioni seguite alla guerra in Ucraina lo stanziamento di oltre 17di euro adell’agricoltura lombarda rappresenta un provvedimento importante. È quanto affermaBergamo nell’accogliere positivamente l’attivazione da parteRegionemisura 22 del Programma di sviluppo rurale che mette a disposizione complessivamente 17,4per le aziendecole e per la produzione didi. “L’operato dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi – prosegueBergamo – merita un ...