Curling | iniziano gli Europei! Quando gioca l’Italia e dove seguirla Tornano Stefania Constantini e Amos Mosaner!

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Da domani, venerdì 18, a sabato 26 novembre si terranno all’Östersund Arena di Östersund, in Svezia, gli Europei 2022 di, giunti alla 47ma edizione: si giocheranno sia il torneo maschile che quello femminile, esarà al via della rassegna con entrambe le Nazionali. Nel torneo maschile saranno al via Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Norvegia, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia, mentre a quello femminile parteciperanno Danimarca, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera e Turchia. In entrambi i tornei le 10 squadre disputeranno un round robin in cui affronteranno tutte le avversarie e le prime quattro accederanno alla seconda fase ad eliminazione diretta. In palio la qualificazione ai Mondiali 2023: otto i posti al maschile, sette al femminile, mentre le ultime due classificate saranno ...