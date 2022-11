Abuso di alcool e droghe | ecco le cause | l' analisi terribile dello psichiatra Fabio Villa

Leggi su liberoquotidiano

Il dottor, parla a Libero Tv dei dati sull'utilizzo di stupefacenti e dida parte dei più giovani: "Esiste un uso sociale degli stupefacenti, come per esempio la cannabis, che crea gruppo e aggregazione. Esiste anche un uso 'normotico' della sostanza, per esempio la cocaina, per aumentare la performance socio-relazionale o lavorativa. Esiste anche un uso 'festivo': qui esiste un cambio di paradigma rispetto al passato, ciascuno si isola nella sua sfera autistica e si contenta di un surrogato chimico di felicità. Un altro uso inquietante della nostra epoca e l'uso degli stupefacenti come automedicazione: i giovani hanno bisogno di anestetizzarsi dalle nevrosi di oggi, il vuoto, la depressione e l'ansia. Viviamo in una società che medicalizza la sofferenza: pensiamo alla crisi degli oppioidi ...