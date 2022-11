Vitamina D | i legami con infarto e Alzheimer | perché è fondamentale e in che cibi la possiamo trovare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) DellaD si conoscono le proprietà antinfiammatorie e l'azione sul sistema immunitario. Gli scienziati ritengono però che svolga un ruolo importante anche per il benessere complessivo dell'organismo e stanno indagando l'ampio spettro delle sue funzioni visto che agisce in realtà come un ormone che regola vari organi e sistemi. Una sua carenza è stata associata a diversi tipi di malattie, dal diabete all', dall'all'asma o alla sclerosi multipla. Più di recente nella comunità scientifica si è aperto il dibattito sulla possibilità che una carenza diD aumenti il rischio di sviluppare forme gravi di infezione da Sars-CoV-2. Al momento però non ci sono evidenze conclusive. Purtroppo la quantità diD contenuta negli alimenti è scarsa: il 90 per cento del suo ...