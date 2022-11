LIVE – Verona-Monza 1-0 25-19 | 0-0 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Latestualedi WithU-Vero, partita valevole per la settima giornata della regular season didimaschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, rivelazione di questo inizio di stagione, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la quarta vittoria stagionale per provare a migliorare la sesta posizione. Dall’altra parte della rete ci saranno i brianzoli di Massimo Eccheli, fin qui poco costanti e a accia del terzo successo stagionale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 13 novembre al PalaOlimpia di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...