Tale e Quale Show | le anticipazioni dell' ultima puntata | questa sera su Rai1

... i 5 passaggi da fare Bisogna prima di tutto specificare che non tutti potranno usufruire di... oppure per chi volesse sarà possibile inserire una data precisa fino allamettere in pausa i ...Permotivo veniva richiesto l'intervento di personale del Servizio Veterinario dell'A. S. P. di #Barcellona P. G., ilaccertava il cattivo stato di conservazione e trasporto della merce . ...In prima serata su Rai1, in onda il settimo e ultimo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti."Tale e Quale Show", il varietà di punta di Rai condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, questa sera in onda dalle ore 21.25.