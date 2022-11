Vanity Fair Italia

... come spesso si dice, non si sbaglia mai! Tra i colori un po' meno classici, invece, il mese di novembre 2022 chiama a sé il colore senape proposto anche dalla cantante e attrice; una ...La pop starha rivelato che, a causa dei farmaci per il disturbo bipolare, è possibile che non ... Selena Gomez rivela i suoi ex fidanzati nelle prossime canzoni Selena ha deciso che è venuto il momento di parlare delle sue passate relazioni, tenute nascoste fino ad ora. Lo farà nelle sue nuove canzoni, seguendo l'esempio di Lose you to love me ...Ne stanno parlando tutti, è il documentario del momento e lei è la ex Instagram sensation, Selena Gomez: My Mind & Me sta per sfiorare il record di streaming. Sicuramente la promo di due mesi di trial ...