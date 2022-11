Zuffa tra giardinieri finisce nel cortile della scuola | 51enne preso a sassate | ferito al volto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022) Curno. Hanno litigato di prima mattina, in via IV Novembre, a Curno. Prima gli insulti, poi se le sono date di santa ragione. Dueche stavano effettuando dei lavori nella zona, hanno dato inizio al diverbio intorno alle 8.45 di martedì mattina. Il battibecco è cominciato in strada e ben presto i due dalle parole sono passati alle mani: un, è stato colpito alda una pietra lanciatagli dal collega ed è scappato rifugiandosi all’interno delsecondaria di primo grado Giovanni Pascoli. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: i sanitari hanno soccorso il, che ha riportato traumi al, al torace e alle gambe e lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso delle cliniche ...