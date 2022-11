“È inaccettabile” GF Vip | bufera su Edoardo Donnamaria | se ne sono accorti in pochi

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’ultima, 14esima, puntata del GF Vip 7 ha riservato tantissime sorprese per i vipponi di Alfonso Signorini, che da adesso in poi dovranno condividere lo spiato appartamento di Cinecittà con diversi nuovi compari di avventura. Tra questi nuovi concorrenti, per la gioia di Antonella Fiordelisi e di, si è presentata l’ex fidanzata del 28enne. Una sorella d’arte, Micol Incorvaia. Lui, attonito, ha bestemmiato? È questo il grande dubbio che ha generato e sta generando delirio sui social. Nessuno vorrebbe vedere il giovane volto di Forum espulso proprio adesso che è entrata Micol Incorvaia a mettere un po’ di pepe tra lui ed Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice, al momento, è furiosa all’idea di dover condividere il GF Vip 7 con l’ex fidanzata dell’ormai suo. E, vista la presunta ...