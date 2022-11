Basket | Nicolò Melli | “La non convocazione? Una scelta presa con il ct Tornerò presto a disposizione”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il doppio appuntamento per le qualificazioni ai Mondiali 2023 disi avvicinano. L’Italia di Pozzecco dovrà affrontare Georgia e Spagna con l’obiettivo di raccogliere il massimo per procedere al meglio nel suo percorso. Oggi, giovedì 3 novembre, il ct ha diramato la lista dei 18 convocati: un elenco del quale fanno parte anche tanti giocatori di Virtus Bologna e Olimpia Milano, nel quale però non ha trovato spazio il nome di, il capitano dell’Ital: Italia, i convocati per Spagna e Georgia. Chiamati anche diversi di Milano e Virtus Bologna Unache all’inizio avrebbe potuto destare qualche clamore, ma che il giocatore reggiano, classe 1991, ci ha tenuto a spiegare in prima persona rilasciando delle significative parole al sito FIP: “D’intesa con ...

