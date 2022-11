Per fronteggiare situazioni problematiche e imparare a guardare le cose da una prospettiva diversa | esiste una risorsa tanto preziosa quanto sottovalutata | il senso dell’umorismo Dagli esercizi da mettere in pratica alle tecniche per cambiare approccio con sense of humor | ecco tutto quello che c’è da sapere

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ansia e disagio? Per tornare a stare beneuna soluzione inaspettata: una buona dose di umorismo. Ebbene sì, a sorpresa, tra le strategie di auto aiuto più efficaci per superare il disagio con cui spesso la vita ci costringe a fare i conti c’è proprio il. Unache possiamoadnare nel quotidiano. L’umorismo può infatti essere inteso come uno strumento che permette un ribaltamento di, consentendo dile avversità con più leggerezza e di apprezzare di piùciò che di buono e bello spesso non si riesce a percepire. Secondo l’Association for Applied and Therapeutic(AATH), organizzazione no-profit dedicata allo ...