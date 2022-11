Governo | Conte | ' Meloni ci risparmi prediche | norma anti-rave va fermata subito'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Presidente, non servono le sue rassicurazioni via social sul fatto che il suonon toccherà il diritto dei cittadini a riunirsi e manifestare dissenso. C'è già la Costituzione a fornire questa garanzia, non è una concessione del premier di turno. Chiariamo che nessuno vuole promuovere occupazioni abusive e spaccio di stupefacenti. Ci, pertanto, le suesull'illegalità, del tutto inopportune da parte di chi sta programmando interventi a favore di corrotti ed evasori che girano con valigette piene di cont". Così, in un duro post su Facebook, il leader del M5S Giuseppereplica all'intervento della presidente del Consiglio Giorgiaa difesa della cosiddetta...

... il partito di Enrico Letta è sceso dello 0,7%, il Movimento di Giuseppeè dato in calo dello 0,1%. Il terzo polo è salito dello 0,2%, la Lega scesa dello 0,7% e Fi salita dello 0,3%....... così regala il centrosinistra aLa forza di Giorgia Meloni: la mancanza di un'alternativa ... Sono fiducioso in Nordio e colpito che questi primi passi delvadano in una direzione tanto ...Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Presidente Meloni, non servono le sue rassicurazioni via social sul fatto che il suo governo non toccherà il diritto ... il leader del M5S Giuseppe Conte replica ...Hanno giurato a Palazzo Chigi, davanti al premier e al sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, i 39 sottosegretari del governo. Otto di loro, poi, saranno nominati viceministri. Il ...