Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | montepremi e prize money

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Iled ildel torneo di, ultimodella stagione sul cemento indoor della capitale francese. A guidare il seeding c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz, seguito dal connazionale Rafael Nadal (al rientro dopo gli ottavi di finale agli US Open), dal norvegese Casper Ruud e dal russo Daniil Medvedev. Presente anche il serbo Novak Djokovic, in striscia positiva dopo i successi a Tel Aviv ed Astana, il greco Stefanos Tsitsipas, il canadese Felix-Auger Aliassime, l’altro sovietico Andrey Rublev, lo statunitense Taylor Fritz ed il polacco Hubert Hurkacz. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE L’Italia è rappresentata da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Quest’ultimo è entrato come lucky loser al posto di ...

Matteo Berrettini, come anticipato ieri dalla Gazzetta , non recupera dal problema al piede sinistro accusato dopo la semifinale del torneo di Napoli e rinuncia aldi Parigi Bercy per ...Restano ancora in corsa Felix Auger - Aliassime, Andrey Rublev, Taylor Fritz e Hubert Hurkacz, impegnati neldi Parigi - Bercy. In tabellone per il momento anche Matteo Berrettini - ma ...Sinner e Berrettini possono sperare solo come riserve ROMA (ITALPRESS) - Scatta l'ultima settimana nel calendario Atp prima delle Intesa ...A che ora e come seguire la sfida tra Fabio Fognini ed Arthur Fils, incontro valido per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022.