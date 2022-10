Liverpool-Napoli | “Napoletani ratti | vi stiamo aspettando” la scritta ad Anfield

(Di lunedì 31 ottobre 2022)di Champions League si gioca in un clima veramente infuocato, adappaiono scritte contro i. Il clima sarà tutt’altro che amichevole ae minaccia di essere ancora peggiore con l’arrivo dei tifosi del. Gli azzurri si giocano il primo posto nel Girone A. La squadra di Spalletti ha un vantaggio importante, vista anche la larga vittoria dell’andata allo stadio Maradona per 4-1, ma Klopp e Salah vogliono rimediare alla brutta sconfitta e sono feriti nell’orgoglio. Curva Kop ad: scritte contro iSpalletti non crede alle lusinghe di Klopp, sa bene che ilgiocherà fino alla fine per guadagnare il primo posto con una impresa sportiva. La squadra inglese è in un ...

Però per quando verrà ad allenare ilgli dirò 'Ca nisciuno è fesso…'. Se lo ha detto ... Spalletti non crede in undimesso: "È una squadra in salute. Non bisogna farsi ingannare ...: le probabili formazioni(4 - 3 - 3) : Alisson; Alexander - Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. Allenatore: ...L'unico modo per vedere la gara di Anfield sarà avere l'abbonamento a Sky o quello al servizio streaming di Mediaset Infinity +. La gara sarà trasmessa in tv sul canale Sport (252) oppure in streaming ...“'Cca nisciun è fesso”. Luciano Spalletti risponde così ai tanti complimenti di Jurgen Klopp che ha definito il Napoli tra le migliori squadre d’Europa alla ...