Juve | per Vlahovic torna l'incubo pubalgia | gestione a rischio fra l'Inter e la paura per il Mondiale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non poteva che andare peggio di così per Dusanla sconfitta subita martedì sera in Champions League. L'attaccante...

Tuttosport

...in calendario restano le sfide di giovedì 10 novembre (Lazio - Monza) e di domenica 13 (- Lazio) prima della sosta. Settimana cruciale, Sarri aspetta l'ultrabomber dopo aver perso Milinkovic...... consigliere della UEFA e nota tifosa della Juventus, è intervenuta in diretta a 90esimo minuto su Rai 2 e ha parlato anche del futuro societario dell'Inter facendo il tifola conferma di Zhang. ... Juventus-Psg, per la sfida contro i big c’è l’esaurito all’Allianz La Roma di Mourinho cerca il sorpasso a Verona Hanno giocato Juventus, Inter e Atalanta tra sabato e domenica. Ora la Roma deve fare il suo dovere di lunedì, per superare la Lazio, riprendersi il quar ...Su Corriere di Torino: Juve, dolori e gioventù. Iniezione di freschezza vitale per Allegri, ma l’infermeria non si svuota: vanno ko anche Iling-Junior e ...