(Di lunedì 31 ottobre 2022) "C'èone, potevamo fare meglio: ma non pensavamo alla, ora ci prepariamo per la sfida e per ottenere la qualificazione che è un obiettivo": così il tecnico del Milan, Stefano, ...

Agenzia ANSA

La seconda frazione si apre con ben tre cambi tra la file milaniste: fuori Kalulu, Leao e Brahim Diaz. Dentro Dest, Rebic e De Keteleare. Il nuovo asset rende la squadra dipiù arrembante , con i granata però concentrati e abili in manovra difensiva. Sarà un episodio - destinato a fare discutere anche nei prossimi giorni - a provare a cambiare le sorti della gara. ...Poi esce dalla partita elo lascia negli spogliatoi (1' st Rebic 6: altra forza, altra voglia ma il Milan dell'Olimpico è un'altra squadra, troppo diversa da quella bella e imbattibile ) ORIGI ... Calcio: Pioli'delusi, ora centriamo il pass in Champions' Il tecnico rossonero ha sostituito all'intervallo l'attaccante portoghese protagonista di un brutto primo tempo in casa dei granata: non accadeva da oltre un anno ...Il centrocampista ha commentato il ko contro i granata al termine della sfida, spiegando l'atteggiamento di Pioli all'intervallo ...