Lucca | auto fuori controllo Muore ragazzo di 22 anni | 3 feriti gravi

(Di domenica 30 ottobre 2022) Undi 22, Jacopo Leoni, residente a Capannori, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto sulla via Ludovica a Borgo a Mozzano all'altezza del Ponte del Diavolo L'articolo proviene da Firenze Post.

Un tragico incidente nella notte, quattro giovani nell'in direzione di. Nello schianto, uno di loro, Iacopo Leoni di appena 20 anni è morto sul colpo. Gli altri tre a bordo del veicolo sono rimasti feriti, due in gravi condizioni, ma non ...Sul posto, intorno alle 4.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di, i soccorsi e i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana per i rilievi. Le quattro persone si trovavano a bordo dell', ... Un tragico incidente nella notte, quattro giovani nell'auto in direzione di Lucca. Nello schianto, uno di loro, Iacopo Leoni di appena 20 anni è morto sul colpo. Gli altri tre a ...