Tita-Banti velisti dell’anno | a loro l’ambito World Sailor of the Year Award

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La coppia azzurra formata da Ruggeroe Caterina, oro alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali Nacra 17 di quest’anno, si è aggiudicata il Rolexof the, ovvero il premio per il miglior velista. Per fare un paragone calcistico, i due atleti italiani hanno vinto l’equivalente del Pallone d’Oro, a coronamento di una stagione a dir poco monumentale.sono stati annunciati nella giornata di ieri, martedì 25 ottobre, ad Abu Dhabi, nel corso dell’Annual Conference die dell’assegnazione deiSailings. I vincitori del premio, istituito nel 1994, sono stati votati dalle autorità nazionali che fanno ...

Ruggeroe Caterinasono stati premiati con il World Sailor of the Year Award, il riconoscimento riservato ai migliori velisti al mondo nella stagione agonistica che volge al termine. Non poteva ...TRENTO. Il " 2022 Rolex world sailor of the year award " è stato assegnato al roveretano Ruggeroe alla romana Caterinache coronano, con questo premio, dodici mesi perfetti sul Nacra 17 dalle Olimpiadi di Tokyo all'ultimo Campionato del mondo. L'acqua non l'appassionava. Questo l'...Non fa notizia un cane che morde un uomo, ma un uomo che morde un cane. E’ questa al regola numero uno che viene insegnata in tutte le scuole di giornalismo del mondo. Ed è quello che sta accadendo co ...Gli ambassador Harken Italy si aggiudicano il più prestigioso riconoscimento nel campo della vela, sbaragliando gli avversari ...