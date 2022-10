Smart Working per combinare lavoro agile e turismo di prossimità | il progetto di Axians Italia

Sono ormai passati un paio d'anni dal boom del ricorso allo, una scelta adottata da molte realtà sia private che pubbliche per ragioni di necessità, ma divenuta col tempo sempre più apprezzata dai lavoratori. Entrata a far parte della ...La sede campana nell'avellinese, (oltre a quella di Napoli " Pozzuoli, con 78 risorse, età media 32,75 anni), come il resto del Gruppo, può contare sullo, adottato e promosso da Sopra ...Roma, 25 ottobre 2022. La tecnologia è uno strumento il cui fine deve essere quello di migliorare la vita delle persone. Per raggiungere questo obiettivo ci pos ...Roma, 25 ottobre 2022, (Ilfattoquotidiano) - I soldi non arrivano, per le misure strutturali ci vuole tempo e quindi nell’immediato si può solo tagliare. Consapevoli di questo, sono sempre di più i Co ...