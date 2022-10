Meloni | Mai provate simpatie per regimi antidemocratici | fascismo compreso

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto non ho mai provato simpatia per i. Ho sempre reputato le leggi raziali il punto più basso della nostra storia", le parole del Presidente del Consiglioalla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Senzaprendere ordini da alcuno. Al famoso 'Siate folli, siate affamati', di Steve Jobs, io ... Montesquieu Sempre parlando della libertà e del suo valore inestimabile, laha citato il ...... " Menomale che ci siamo liberati da questo, l'unico con la mascherina "; " Chipoteva essere l'... Ovviamente tirando una frecciatina a Giorgia: " Neanche una parola sui vaccini che sono ...Roma, 25 ott – "E' stato un intervento molto importante, anche molto empatico e quando il premier ha parlato delle donne siamo saltate tutte in piedi. Lei ha parlato delle eroine del nostro Risorgimen ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...