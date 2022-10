La Juve allo scoperto sull’indagine plusvalenze e stipendi | il comunicato

(Di martedì 25 ottobre 2022) In casantus continua a tenere banco l’indagine sul caso dellee del pagamento deglinel periodo della pandemia. Nella giornata di ieri la Procura di Torino ha notificato a 16 indagati, tra cui anche il club come persona giuridica, al presidente Andrea Agnelli, al vice Pavel Nedved, all’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici e ad altri membri tra Cda, l’avviso di conclusione delle indagini partite nell’estate 2021. Sotto la lente d’ingradimento sono finiti i conti del club bianconero relativi ai bilanci 2018, 2019 e 2020. I reati contestati sono il falso nelle comunicazioni sociali e le false comunicazioni rivolte al mercato. Secondo le accuse gli indagati avrebbero agito per alterare il bilancio attraverso lo scambio di calciatori (lo scandalo) e la manovra degli ...

Sulla base delle sommarie informazioni a disposizionestato, i fatti oggetto del provvedimento attengono ai bilanci al 30/6/2019, 30/6/2020 e 30/6/2021 e sono relativi ad operazioni ...