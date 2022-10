Tifoso Inter | Nardella condanna la violenza | ' Ogni città ha le sue piaghe' - Cronaca - lanazione it

Dopo la baruffa allo stadio Artemio Franchi di Firenze al termine della partita Fiorentina -, interviene anche il primo cittadino: 'Le tifoserie si rendono spesso protagoniste di gesti di offese che vanno ...Ma la partita al Franchi ha lasciato il segno (non positivamente, s'intende) anche per l'aggressione in tribuna ad uncon la maglia dell', accerchiato dai sostenitori della Fiorentina: ...Riascolta Victor vittoria di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Dopo la baruffa allo stadio Artemio Franchi di Firenze al termine della partita Fiorentina-Inter, interviene anche il primo cittadino: "Le tifoserie si rendono spesso protagoniste di gesti di offese c ...