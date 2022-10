Napoli | Spalletti non risponde a Mou | “Un plauso al comportamento della mia squadra”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Mou ha parlato di Lozano? Non voglio parlare di quanto ha detto Mourinho, voglio fare l’analisimia partita. Era piena di trappole, la miainvece ha saputo interpretarla benissimo, pur sbagliando qualche costruzione facile. Abbiamo creato quelle due-tre occasioni da gol per vincere, senza mai concedere il recupero basso e la pallata, cosa in cui sono bravi loro. Unalmia”. Così Lucianoai microfoni di Dazn nel post gara di Roma-. Su Osimhen: “Noi abbiamo bisogno di Osimhen per fare gol e accelerazioni improvvise che solo lui ha, che quando avrà messo a posto un po’ di emozioni diventerà fortissimo. Certe volte vuole andare solo, lui però è fisico e ...

Mourinho(4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera, Ndombele (11' st Elmas), Lobotka, Zielinski (30' st Gaetano), Lozano (30' st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. All....Di umore diverso, sempre più primo in classifica: 'Bravi a sfruttare le poche occasioni ...(CalcioNapoli1926.it) Il Napoli pronto a partire per Roma ma senza Zambo Anguissa: il centrocampista camerunese non sarà a disposizione tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida di domani sera ..."I titoli non si vincono dopo 11 partite, si vincono a maggio o a giugno. Dobbiamo mantenere i piedi per terra. Zero presunzione o atteggiamenti da fenomeni". (ANSA) ...