LIVE – Gara F1 GP Stati Uniti Austin 2022 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladelladel GP degliaddi F1: in tempo reale andremo a seguire il diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale, che si terrà sul circuito statunitense in Texas e che promette emozioni forti con la Ferrari in pole position con Sainz, mentre Leclerc è penalizzato e scatterà dalla dodicesima casella. Si parte alle ore 21 italiane di domenica 23 ottobre, sale l’attesa per questache riserva sempre emozioni e spettacolo. Ecco di seguito ladelladel GP. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli. PER AGGIORNARE LA ...