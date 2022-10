Cingolani consigliere di Meloni | quando a settembre diceva | “Il mio lavoro al governo è finito | devo cercami un’occupazione”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Era il 9 di, e al Consiglio straordinario sull’energia tenutosi a Bruxelles, l’ex ministro alla Transizione ecologica, Roberto, assicurava ai giornalisti che “hoil mioho fatto quello che dovevo fare, come tecnico, con ilDraghi. Adesso la politica e il Parlamentono riprendere il loro predominio”. Poi, scherzando, aveva aggiunto: “E io oratrovare un“. Ma orafarà ildella presidente del Consiglio, Giorgia: “Sarò advisor per l’energia per Palazzo Chigi, aper superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...12: "Il ruolo di advisor per l'energia a Chigi concordato con Draghi e Meloni" 14:04 Ciriani: "La consulenza disarà gratuita" 13:41 Governo:di Palazzo ......Roberto, che resterà in forza a Palazzo Chigi. "Occorre terminare il lavoro sul price cap e sul rigassificatore - spiega il diretto interessato all'Adnkronos - . Saròdi Meloni ...Si è tenuto il passaggio della campanella a Palazzo Chigi, dopo un lungo colloquio privato con Draghi. La premier accolta a Palazzo Chigi dal picchetto d'onore. 'Una cosa impattante emotivamente', com ...Il governo cambia, Roberto Cingolani non si tocca. Il trat d’union tra l’esecutivo Mario Draghi e quello di Giorgia Meloni ha il volto dell’ormai ex ministro della Transizione ecologica, che sarà il n ...