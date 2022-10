Seconda trasferta di fila per la Nasce Un Sorriso | a Potenza con l’obiettivo riscatto

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Terza giornata di campionato per laUnSalerno ’92 econsecutiva. Le granatine di patron Angela Somma saranno di scena domani, sabato 22 ottobre, in casa della Basilia Basket: palla a due alle 19 al PalaPergola condi riscattare il ko di lunedì maturato sul parquet della New Basket Agropoli. Dirigeranno l’incontro i signori Vincenzo Costagliola di Scafati e Luca Mogavero di Bellizzi. Le lucane sono a punteggio pieno a quota 4. Hanno battuto Casalnuovo alla prima giornata tra le mura amiche, poi sono state corsare a Marigliano. Per Salerno, invece, solo i primi due punti conquistati proprio contro le mariglianesi. Si affronteranno le due migliori difese del torneo di B femminile: 92 punti subiti da ...

varesenews.it

Sarà laal PalaGeorge di Montichiari ad aprire ufficialmente la prima storica avventura nel ... lo scorso annoalzatrice di Monza nella massima serie. Fino a pochi mesi fa militava in ...Reagire e inseguire lavittoria stagionale esterna. Con questo spirito, la Rossetti Market Conad affronterà lamantovana di domani, quando alle 20,30 sarà di scena a Bigarello (località Stradella) nel ... Mastini, ruggito in trasferta: vittoria 5-2 a Torre Pellice Seconda trasferta stagionale per la NutriBullet Treviso Basket, che scende in campo al Paladozza domenica 23 ottobre alle 20:00 per la sfida ai "big" ...Chieti. Conquistati i primi tre punti stagionali nel match casalingo contro il Progetto Sarno, nella terza giornata di campionato la Lux Chieti c5 si appresta ...