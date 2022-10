Tenta di scippare la borsetta a una ragazza | quarantenne denunciato dai Carabinieri

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) RIETI – Idella Stazione di Rieti hannoalla Procura della Repubblica di Rieti und’origine nordfricana, per untivo di furto con strappo. Le indagini hanno sono state avviate a seguito della denuncia di unadi Rieti, che, di sera, nel rientrare a casa, era stata avvicinata dall’uomo, che, nel vanotivo di impossessarsi della borsa, aveva ingaggiato con la donna una colluttazione, per poi dileguarsi per le vie del centro storico prima dell’arrivo dei. L’escussione di alcune persone che hanno visto l’uomo allontanarsi di corsa e il riconoscimento fotografico effettuato dallahanno consentito di identificare e denunciare l’autore delto scippo, peraltro ...

