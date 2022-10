Benzina gratis per tutti | è successo ad Agrigento

(Di domenica 16 ottobre 2022) Adper, eh già proprio così. Non è una fake news: la colonnina del self-service è andata letteralmente in tilt e decine di automobilisti hanno fatto il pieno. Secondo quanto riportato da “Today” sono stati sottratti ben 3 mila litri di carburante. L’impianto della videosorveglianza del distributore di carburante di San Leone () non funzionava. Un danno enorme per il proprietario. Leggi anche l’articolo —> Aumenti, l’allarme è reale: ecco quando l’Italia rischia di restare a secco I clienti adesso, se identificati, rischiano una denuncia alla Procura della Repubblica, come racconta «Il Giornale di Sicilia». Ma individuarli non sarà affatto facile. Il sistema di videosorveglianza infatti non ...

...mercoledì sera è andato in tilt e decine e decine di automobilisti hanno fatto il pieno. ... tutti coloro che approfittando del guasto del self - service hanno fattoo gasolio senza ...... bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giornonews su offerte di lavoro ... naturalmente tenendo conto anche della distanza visti i notevoli costi dellain questa fase.Il sistema di videosorveglianza non funzionava. Oltre al danno – quantificato in cinquemila euro -, anche la beffa per il proprietario del distributore di carburante di San Leone, ad Agrigento. L’impi ...Il sistema di videosorveglianza non funzionava. Oltre al danno – quantificato in cinquemila euro -, anche la beffa per il proprietario del distributore di ...