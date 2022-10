VIDEO MotoGP | highlights e sintesi qualifiche GP Australia 2022 | Martin in pole davanti a Marquez e Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) Jorgefesteggia la suaposition al termine delleGran Premio d’, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Phillip Island, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha stampato il miglior crono della sessione con un ottimo 1:27.767 precedendo per appena 13 millesimi Marce per meno di 2 decimi Francesco. Il portacolori del team Ducati Factory ha subito, suo malgrado, il pressing del Cabroncito che gli si è piazzato in scia per tutta la fase finale della Q2, sfruttando linee e scie del torinese. Quarta posizione per un combattivo Aleix Espargarò, ad un soffio dalla prima fila, mentre è quinto uno stoico Fabio Quartararo, come sempre l’unica Yamaha ai piani ...