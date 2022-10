(Di sabato 15 ottobre 2022) Non è stata una di quelle telefonate che, come raccontava lo slogan di un vecchio ma indimenticato spot, «allunga la vita» ma di certo concorre a svelenire i rapporti politici, riportandoli sui binari del reciproco rispetto. Parliamo della chiamata fatta ieri da Lucianoa Ignazio La Russa per ringraziarlo della citazione del discorso con cui l’ex-magistrato s’insediò – correva l’anno 1996 – sul più alto scranno di Montecitorio. Un discorso rimasto negli annali della politica e oggi ancor più attuale di quando fu pronunziato. Soprattutto coraggioso, dal momento cheaveva osato portare del sancta sanctorum della democrazia nientemeno che le ragioni dei «vinti». Il discorso del ’96 Vale la pena di riportare per intero il passaggio cui La Russa si è riferito pur senza esplicitarlo. «Mi chiedo – aveva detto il neopresidente della Camera – ...

Secolo d'Italia

... cioè il demonio), il 25 aprile festeggia San Marco ela Liberazione dal nazifascismo (quasi in ... Qui, una delle capitali della Repubblica die sede del comando generale della Gestapo, ricopre ......viaggiava con la sua utilitaria in direzione. Sul sedile posteriore, fortunatamente per assicurata al seggiolino, la figlioletta di poco più di un anno che è rimasta ferita in modo serio ma... Salò e non solo. Sui nuovi presidenti Violante detta la linea ai suoi: «Giudichiamoli dai fatti»