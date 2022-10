leggo.it

Prende forma il piano anti sprechi del Comune per affrontare il lungo inverno che si profila nel segno dell'austerity. Ieri il sindaco Giuseppe Sala ha fatto il suo annuncio con un video via social ...Nel 1994, per il mondo della 'terza età', l'Umanitariail progetto Humaniter, nel 1994 ae poi nel 1997 a Napoli. Humaniter rappresenta un inedito 'Centro di Socialità, Volontariato e ... Milano vara la nuova austerity. Il sindaco Sala: «Un'ora in meno di luce accesa nelle strade, tram più freddi» Prende forma il piano anti sprechi del Comune per affrontare il lungo inverno che si profila nel segno dell’austerity. Ieri il sindaco Giuseppe Sala ha fatto il suo annuncio con un video ...Il sindaco Sala annuncia via Facebook che i lampioni saranno accesi un’ora in meno. Il piano parte dal 22 ottobre ...