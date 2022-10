Vincenzo Nibali e l’addio al ciclismo | al Giro di Lombardia l’ultima gara

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ha chiuso una straordinaria carriera. Il ciclista azzurro ormai è nella Leggenda delitaliano e mondiale e ha segnato la strada per chi verrà dopo di lui, camminando sulle orme dei Giganti del passato. ha detto addio alla bicicletta aldilo scorso 8 ottobre, doveha fatto la sua ultima passerella personale. ‘I record disono di quelli pesanti – riporta Antonio Ungaro sul sito ufficiale feder.it – sufficienti a delineare il profilo di uno dei più forti di sempre, sicuramente il punto di riferimento per i corridori della sua generazione. Non li elenchiamo tutti, così come le sue innumerevoli vittorie, ma solo uno, quello crediamo in grado di fornire la dimensione universale di questo ...