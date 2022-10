Meloni ora vuole Giorgetti all' Economia Ma il nome non trova d' accordo gli alleati

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Giorgiafa un passo verso la Lega. La leader di Fratelli d'Italia, che non è disposta a cedere la presidenza del Senato per nulla al mondo, è invece propensa ad assegnare al partito guidato da Matteo Salvini il ministero dell'. Come riferisce Repubblica il piano è quello di promuovere Giancarlo, attualmente ministro dello Sviluppo economico. “Matteo Salvini, però, è contrario. Non ha voglia di garantire una postazione così importante a un suo rivale interno. La vive come una provocazione. A meno che la prossima presidente non gli assicuri il ruolo di vicepremier, assieme a una delega minore come Agricoltura o Infrastrutture” la ricostruzione del quotidiano sulla vicenda. Le alternative tecniche restano per il momento tiepide: Fabio Panetta, Domenico Siniscalco e Dario Scannapieco non hanno dato segnali ...