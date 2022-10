Daniele De Rossi allenatore della Spal | ecco l' indizio social che svela l' ufficialità

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Desarà il pmo. Per l'ex romanista, siancano le porteSerie B esua prima esperienza comeprofessionista. Dopo i colloqui degli ...

FERRARA - La dirigenza della Spal ha scelto il suo nuovo allenatore, ovvero Daniele De Rossi. La società biancoazzurra, attualmente quattordicesima in Serie B con 9 punti conquistati in 8 giornate e reduce dalla sconfitta contro il Frosinone, ha deciso dunque di puntare sull'ex centrocampista della Nazionale, campione del Mondo nel 2006. De Rossi arriva a Ferrara per sostituire Roberto Venturato, esonerato nella tarda serata di ieri dopo la sconfitta di Frosinone.