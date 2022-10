Agenzia ANSA

L'Europa risentirà delle conseguenze negative di aver rifiutato l'energia russa per i prossimi 10 - 20 anni. Lo afferma il portavoce delDmitri Peskov, citato dalla Tass, aggiungendo che gli Usa si approfittano della crisi energetica dell'Europa vendendole il proprio gas "tre volte più costoso". 9 ottobre 2022 Cremlino, l'Ue pagherà il rifiuto dell'energia russa per 20 anni - Ultima Ora