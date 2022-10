Aviaria | gli allevamenti intensivi sono ‘bombe ecologiche’ a orologeria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’epidemia di influenzaad alta patogenicità che ha colpito l’Europa tra l’aprile del 2021 e quello del 2022 è la più grande mai registrata. Lo afferma un report congiunto di EFSA – European Food Safety Authority – ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control e Laboratorio di referenza europeo (EURL) per l’influenzadell’IZSVe – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Secondo i loro dati, in dodici mesi cistati quasi 2500 focolai nel pollame domestico, con 48 milioni di uccelli abbattuti negli stabilimenti colpiti. Anche l’estensione geografica dell’epidemia, spiegano in una nota stampa, è senza precedenti: dalle isole Svalbard in Norvegia fino al sud del Portogallo, ad est fino all’Ucraina, colpendo 37 paesi europei. Recentemente in Italia si è registrato un nuovo caso, sottotipo H5N1, ...