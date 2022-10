Alessia Piperno | mobilitazione internazionale per liberare l’italiana in carcere in Iran Il padre | “Preoccupati | situazione non buona”

(Di martedì 4 ottobre 2022) “Siamo molto, lapurtroppo non va bene. Siamo contatto con l’unità di crisi della Farnesina che ha attivato tutte le procedure del caso”. A dirlo è Alberto, ildi, la trentenne italiana arrestata inil 28 ottobre mentre manifestava in piazza contro il regime di Ebrahim Raisi, che al momento è probabilmente rinchiusa neldi Evin a Teheran e nei giorni scorsi ha contattato i genitori a Roma. “Spero chesia liberata al più presto, che si trovi una soluzione e possa tornare dai suoi cari”, dice Ghazal Afshar dell’associazione Giovaniiani in Italia. La protesta di piazza iniziata dopo la morte di Mahsa Amini – la 22enne arrestata e poi assassinata dalle autorità perché ...

