Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 2.708 contagi e nessun decesso. A Roma 1.351 casi (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono 2.708 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 ottobre 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. nessun nuovo decesso. “oggi nel Lazio su 2.239 tamponi molecolari e 11.060 tamponi antigenici per un totale di 13.299 tamponi, si registrano 2.708 nuovi casi positivi (-102), sono 0 i decessi ( = ), 443 i ricoverati (+1), 27 le terapie intensive ( = ) e +1.921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.351” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. * Asl Roma 1: sono 494 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono 2.708 i nuovida coronavirus2 ottobre 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione.nuovo. “nelsu 2.239 tamponi molecolari e 11.060 tamponi antigenici per un totale di 13.299 tamponi, si registrano 2.708 nuovipositivi (-102), sono 0 i decessi ( = ), 443 i ricoverati (+1), 27 le terapie intensive ( = ) e +1.921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,3%. Icittà sono a quota 1.351” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. * Asl1: sono 494 i nuovie 0 i decessi nelle ...

