Fabian: «Sono grato ad Ancelotti, ha scommesso su di me nel Napoli» (Di sabato 1 ottobre 2022) Fabián Ruiz ha rilasciato un’intervista ad Amazon Prime in cui torna sulla sua esperienza al Napoli e parla soprattutto di Carlo Ancelotti, che ha avuto come allenatore in azzurro. Fabian ha lasciato il Napoli in estate per unirsi al Psg. Considera Ancelotti un personaggio chiave, per lui, che ha contribuito più di ogni altro a lanciarlo in Serie A e a fargli fare il grande salto. Fabian racconta di quando, dopo l’esonero del tecnico dalla panchina del Napoli, pubblicò un post in suo onore. “Ho messo un post quando è stato licenziato, perché ha scommesso su di me, che avevo 22 anni e venivo dal Betis. Mi ha dato fiducia in un club grande come il Napoli e mi ha fatto giocare in Champions League, che per me era un sogno, quindi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Fabián Ruiz ha rilasciato un’intervista ad Amazon Prime in cui torna sulla sua esperienza ale parla soprattutto di Carlo, che ha avuto come allenatore in azzurro.ha lasciato ilin estate per unirsi al Psg. Consideraun personaggio chiave, per lui, che ha contribuito più di ogni altro a lanciarlo in Serie A e a fargli fare il grande salto.racconta di quando, dopo l’esonero del tecnico dalla panchina del, pubblicò un post in suo onore. “Ho messo un post quando è stato licenziato, perché hasu di me, che avevo 22 anni e venivo dal Betis. Mi ha dato fiducia in un club grande come ile mi ha fatto giocare in Champions League, che per me era un sogno, quindi ...

napolista : #Fabian: «Sono grato ad Ancelotti, ha scommesso su di me nel Napoli» Intervista ad Amazon Prime: «Avevo 22 anni e… - FJack02 : @diego_tvl @WLT79 E lo disse pure lo stesso Spalletti, quindi non c'azzecca un cazzo che sono presuntuoso, che non… - NapoliAddict : Fabian Ruiz torna sui suoi anni a Napoli: “Gli sono grato per un motivo” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - Spazio_Napoli : Fabian Ruiz torna sui suoi anni a Napoli: “Gli sono grato per un motivo” - MundoNapoli : Fabian Ruiz: ”Sono grato ad Ancelotti per la fiducia nei miei confronti” -