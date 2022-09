“Chiudi la bocca!”. Amici 22, Emanuel Lo furioso con l’allievo amato dal pubblico (Di venerdì 30 settembre 2022) Amici 22, Emanuel Lo perde le staffe con Ramon. È successo tutto in pochi secondi ma ai fan del programma non è sfuggito. Così mentre Alessandra Celentano continua ad essere al centro delle polemiche per i suoi metodi di insegnamento. Scrive un’utente sui social: “Vorrei dire alla Celentano che i ballerini che studiano latino, studiano anche alcuni elementi della danza classica come il portamento, l’uso delle braccia, delle mani, il tenere le spalle giù per allungare la linea del corpo. Tutti elementi che migliorano l’eleganza ed il portamento durante l’esecuzione del latino, perché a loro non serve necessariamente conoscere le varie posizioni e tutte le figure del classico”. Tornando ad Emanuel Lo si è sfogato pesantemente con Ramon: “si dovrebbe fare gli affari suoi” ha chiosato il docente. Il motivo è legato indirettamente ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)22,Lo perde le staffe con Ramon. È successo tutto in pochi secondi ma ai fan del programma non è sfuggito. Così mentre Alessandra Celentano continua ad essere al centro delle polemiche per i suoi metodi di insegnamento. Scrive un’utente sui social: “Vorrei dire alla Celentano che i ballerini che studiano latino, studiano anche alcuni elementi della danza classica come il portamento, l’uso delle braccia, delle mani, il tenere le spalle giù per allungare la linea del corpo. Tutti elementi che migliorano l’eleganza ed il portamento durante l’esecuzione del latino, perché a loro non serve necessariamente conoscere le varie posizioni e tutte le figure del classico”. Tornando adLo si è sfogato pesantemente con Ramon: “si dovrebbe fare gli affari suoi” ha chiosato il docente. Il motivo è legato indirettamente ad ...

Hernandzismo19 : @lalienospacejay @AgataCentasso Te parli dalla cameretta come sempre, dove nella tua piccola bolla ti sembra che ac… - Oriana18298450 : @Joesenzagoverno @GuidoCrosetto cretina chiudi quella bocca dalla quale escono solo st ate - TroveriM : @rulajebreal Non fai altro che criminalizzare generazioni ormai defunte per denigrare chi invece fa politica ora….g… - periodramaz : chiudi la bocca ratto con che coraggio la nomini - wtbnancy : così pavone che si incanta pure a guardare sé stesso oh, e chiudi la bocca che entrano le mosche -

