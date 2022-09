Elettra Lamborghini risponde alle accuse della sorella Ginevra al Gf Vip 7 | “Dormite tranquilli | non andrò a fare lo show”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È “”.edtornano nuovamente a stuzzicarsi a distanza dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni. È risaputo ormai che le due sorelle hanno interrotto da anni i loro rapporti. Il motivo?ha deciso di mollare tutto per inseguire lo stesso sogno, ormai già affermata in campo musicale.ha quindi vissuto questa decisione come un affronto, sentendosi “tradita” e non compresa del tutto: la popstar del resto voleva tutelarla dal mondo musicale e televisivo. Dopo queste raccomandazioni (evidentemente non condivise)ha deciso di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e, già dalla prima puntata, parlaresituazione di astio in ...