Ultime Notizie – Elezioni 2022, ecco nuova mappa M5S in Parlamento (Di martedì 27 settembre 2022) Ottantanove: cinquantuno alla Camera e ventotto al Senato. E’ la nuova pattuglia M5S in Parlamento secondo il Viminale. Numeri in gran parte inattesi solo qualche settimana fa. A scorrere l’elenco dei nuovi parlamentari non ci sono esclusi eccellenti: la tagliola per loro è arrivata a luglio, quando Beppe Grillo ha deciso di stoppare eventuali deroghe al tetto dei due mandati, chiudendo anzitempo la carriera parlamentare di diversi big, da Roberto Fico a Paola Taverna, da Vito Crimi ad Alfonso Bonafede. L’unico cognome di peso rimasto fuori dalle file del Movimento in Parlamento è quello di Dario Vassallo, il fratello del sindaco pescatore ucciso a Pollica 12 anni fa, ‘arruolato’ da Conte in campagna elettorale anche per far luce su un omicidio irrisolto. Quello che colpisce della nuova mappa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Ottantanove: cinquantuno alla Camera e ventotto al Senato. E’ lapattuglia M5S insecondo il Viminale. Numeri in gran parte inattesi solo qualche settimana fa. A scorrere l’elenco dei nuovi parlamentari non ci sono esclusi eccellenti: la tagliola per loro è arrivata a luglio, quando Beppe Grillo ha deciso di stoppare eventuali deroghe al tetto dei due mandati, chiudendo anzitempo la carriera parlamentare di diversi big, da Roberto Fico a Paola Taverna, da Vito Crimi ad Alfonso Bonafede. L’unico cognome di peso rimasto fuori dalle file del Movimento inè quello di Dario Vassallo, il fratello del sindaco pescatore ucciso a Pollica 12 anni fa, ‘arruolato’ da Conte in campagna elettorale anche per far luce su un omicidio irrisolto. Quello che colpisce della...

